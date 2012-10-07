Дизайн мобильной версии сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок172 просмотра

Небольшое ТЗ во вложении, для разработки желательно наличие Iphone

13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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