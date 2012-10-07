Необходимо обновить дизайн интернет-магазина Нарисовать 9 иконок к различным видам товаров. В целом сайт должен остаться узнаваем, при этом быть максимально удобным для покупателя. http://climatteh.com/ Только ...
Дизайн мобильной версии сайта
Небольшое ТЗ во вложении, для разработки желательно наличие Iphone
Заявки фрилансеров
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