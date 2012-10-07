Необходимо обновить дизайн интернет-магазина Нарисовать 9 иконок к различным видам товаров. В целом сайт должен остаться узнаваем, при этом быть максимально удобным для покупателя. http://climatteh.com/ Только ...
Дизайн крупного портала
Ищем дизайнера или студию с большим опытом в разработке крупных проектов для работы над дизайном крупного портала (основное направление - Недвижимость).
Проект интересный во всех планах.
Что нужно сделать:
- Разработать фирменные цвета сайта и их правильное использование;
- Грамотные прототипы основных страниц;
- Дизайн порядка 70 страниц. Из них две главные (для разных подпроектов одного портала). Структура страниц однотипная. Возможно рисовать будем не все - обсуждаемо;
- Дизайн по сетке 960;
- Рисуем только фронтенд и пользовательские страницы;
- Разработать логотип (обсуждаемо);
Приветствуется:
- наличие в портфолио крупных работ, подобных примерам ниже;
- Умение рисовать по сетке, чтобы наши верстальщики не ломали себе голову с исходниками;
- Разработка качественных и удобных пользовательских интерфейсов;
- Владение тех. дизайном;
- Умение работать быстро и соблюдать сроки;
примеры уровня работ:
- https://www.anywayanyday.com/
в идеале от исполнителя хотелось бы полное переключение на проект на время работы над ним. Вы должны прожить этот проект от и до и нарисовать то, что нужно нам и целевой аудитории.
Вы должны прочувствовать проект как пользователь.
По результатам работы будет возможна постоянная удаленная работа над проектом с хорошей ЗП, если заинтересует.
Оплата поэтапаная (обсуждаемо). Бюджет 120 000 рублей.
Работа с NDA, оплата webmoney (имеем аттестат продавца, BL 240) - обсуждаемо.
Примеры Ваших работ ждем в ЛС и в комментариях. С нами работать интересно!
Заявки фрилансеров
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