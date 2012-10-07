Дизайн крупного портала

Ищем дизайнера или студию с большим опытом в разработке крупных проектов для работы над дизайном крупного портала (основное направление - Недвижимость).

Проект интересный во всех планах.

Что нужно сделать:

- Разработать фирменные цвета сайта и их правильное использование;

- Грамотные прототипы основных страниц;

- Дизайн порядка 70 страниц. Из них две главные (для разных подпроектов одного портала). Структура страниц однотипная. Возможно рисовать будем не все - обсуждаемо;

- Дизайн по сетке 960;

- Рисуем только фронтенд и пользовательские страницы;

- Разработать логотип (обсуждаемо);

Приветствуется:

- наличие в портфолио крупных работ, подобных примерам ниже;

- Умение рисовать по сетке, чтобы наши верстальщики не ломали себе голову с исходниками;

- Разработка качественных и удобных пользовательских интерфейсов;

- Владение тех. дизайном;

- Умение работать быстро и соблюдать сроки;

примеры уровня работ:

- http://tranio.ru/

- https://www.airbnb.com/

- https://www.anywayanyday.com/

- http://realty.yandex.ru/

- http://www.gdeetotdom.ru/

в идеале от исполнителя хотелось бы полное переключение на проект на время работы над ним. Вы должны прожить этот проект от и до и нарисовать то, что нужно нам и целевой аудитории.

Вы должны прочувствовать проект как пользователь.

По результатам работы будет возможна постоянная удаленная работа над проектом с хорошей ЗП, если заинтересует.

Оплата поэтапаная (обсуждаемо). Бюджет 120 000 рублей.

Работа с NDA, оплата webmoney (имеем аттестат продавца, BL 240) - обсуждаемо.

Примеры Ваших работ ждем в ЛС и в комментариях. С нами работать интересно!