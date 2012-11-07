dan_m

Дэн dan_m

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • РHP программист (фреймворк Yii 1.xx). Постоянная удаленная работа

    РHP программист (фреймворк Yii 1.xx). Постоянная удаленная работа. Любой город Мы ищем ведущего PHP/MySQL разработчика на постоянную удалённую работу в интересный проект. Основной плюс нашего предложения — удаленная работа (не нужно стоять в пробках и толкаться ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQLjQueryLinuxNginxAjaxUnixYiiGit
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер банковской тематики

    Копирайтер для постоянного сотрудничества. С экономическим образованием и опытом работы в финансовой сфере. Необходимо писать 2 статьи в неделю (4000-5000 символов) на финансовую, банковскую тематику (может быть аналитика, прогноз). Оплата 10 долларов статья. Пример статьи (оформление и текст): ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу опытного php-программиста (CodeIgniter)

    $1500

    Срочно! Разыскивается серьёзный PHP/MySQL разработчик на постоянную удалённую работу в международную компанию. Образование значения не имеет, важен опыт работы. В вашем портфолио должны быть работающие, высоконагруженные проекты. Оплата: от $1200 до $1500 в месяц (определяется ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryNginxAjaxUnixGitCodeIgniter
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем опытного сисадмина для разовых задач

    Для выполнения разовых задач по серверам нашей компании требуется опытный системный администратор, либо команда системных администраторов, за сдельную оплату (за обращение) с адекватными расценками и возможностью выходить в онлайн в любое время суток по смс ...

    CentOSISPmanagercPanel
    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу копирайтера на банковско-финансовую тематику

    Ищем грамотного копирайтера на заданную тематику! Нужен именно специалист, профи в теме. Писать для крупного и известного в рунете банковского портала. Если вы пишете про собачек и пластиковые окна – проходите мимо и не занимайте нас. Задача: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи о Болгарии

    $50

    Необходимо написать серию статей о Болгарии: Погода в Болгарии Виза в Болгарию Посольство Болгарии Болгарский язык София - столица Болгарии Болгария в шенгене Новый год в Болгарии Карта Болгарии Вино Болгарии Зимняя Болгария ВНЖ в Болгарии Купить авто в Болгарии Купить дом в Болгарии Монастыри в Болгарии Основное условие: ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем веб-разработчика на постоянную работу

    $1200

    О работе: На постоянную работу для интересных проектов средней сложности требуется PHP-разработчик. Полная занятость, работа в офисе (для кандидатов из Днепропетровска!) или удаленная, небольшой молодой коллектив. Требования: — Опыт от 3 лет, отчетность, умение планировать и строго выполнять сроки ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryNginxAjaxUnixYiiGitCodeIgniter
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • FAQ для Сбербанка Онлайн

    $200

    Необходимо написать (копирайт) подробное руководство для пользователей Сбербанка Онлайн. В качестве примеров можно использовать: http://sberbankonline-rf.ru/publ В результате должен получиться полноценный FAQ для пользователей онлайн банкинга с подробными ответами на все возможные вопросы. Всего 12 разделов, смотреть пример. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтеры/рерайтеры на сайт банковской тематики

    Портал на банковскую тематику ищет грамотных копирайтеров и рерайтеров банковской тематики. Необходимо ежедневно выполнять мин. 5 новостей на финансовую тему(обзоры банков, кредитов, финансовые новости и тд). Новости объёмом 1000 символов. - 2 долл. Только ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн крупного портала

    $3700

    Ищем дизайнера или студию с большим опытом в разработке крупных проектов для работы над дизайном крупного портала (основное направление - Недвижимость). Проект интересный во всех планах. Что нужно сделать: - Разработать фирменные цвета сайта и их правильное использование; - ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
ooolank
Ольга 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Ищу копирайтера на банковско-финансовую тематику
Рекомендую заказчика.
Прекрасный исполнитель! Отличный грамотный рерайт на финансовую тематику. Работы выполняются всегда в срок, бывает даже раньше. С Ольгой очень приятно работать.
Ответный отзыв
gospodareva
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Копирайтеры/рерайтеры на сайт банковской тематики
Легко и приятно работать!
10 баллов
Ответный отзыв