РHP программист (фреймворк Yii 1.xx). Постоянная удаленная работа. Любой город Мы ищем ведущего PHP/MySQL разработчика на постоянную удалённую работу в интересный проект. Основной плюс нашего предложения — удаленная работа (не нужно стоять в пробках и толкаться ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Копирайтер для постоянного сотрудничества. С экономическим образованием и опытом работы в финансовой сфере. Необходимо писать 2 статьи в неделю (4000-5000 символов) на финансовую, банковскую тематику (может быть аналитика, прогноз). Оплата 10 долларов статья. Пример статьи (оформление и текст): ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1500
Срочно! Разыскивается серьёзный PHP/MySQL разработчик на постоянную удалённую работу в международную компанию. Образование значения не имеет, важен опыт работы. В вашем портфолио должны быть работающие, высоконагруженные проекты. Оплата: от $1200 до $1500 в месяц (определяется ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для выполнения разовых задач по серверам нашей компании требуется опытный системный администратор, либо команда системных администраторов, за сдельную оплату (за обращение) с адекватными расценками и возможностью выходить в онлайн в любое время суток по смс ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем грамотного копирайтера на заданную тематику! Нужен именно специалист, профи в теме. Писать для крупного и известного в рунете банковского портала. Если вы пишете про собачек и пластиковые окна – проходите мимо и не занимайте нас. Задача: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо написать серию статей о Болгарии: Погода в Болгарии Виза в Болгарию Посольство Болгарии Болгарский язык София - столица Болгарии Болгария в шенгене Новый год в Болгарии Карта Болгарии Вино Болгарии Зимняя Болгария ВНЖ в Болгарии Купить авто в Болгарии Купить дом в Болгарии Монастыри в Болгарии Основное условие: ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1200
О работе: На постоянную работу для интересных проектов средней сложности требуется PHP-разработчик. Полная занятость, работа в офисе (для кандидатов из Днепропетровска!) или удаленная, небольшой молодой коллектив. Требования: — Опыт от 3 лет, отчетность, умение планировать и строго выполнять сроки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $200
Необходимо написать (копирайт) подробное руководство для пользователей Сбербанка Онлайн. В качестве примеров можно использовать: http://sberbankonline-rf.ru/publ В результате должен получиться полноценный FAQ для пользователей онлайн банкинга с подробными ответами на все возможные вопросы. Всего 12 разделов, смотреть пример. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Портал на банковскую тематику ищет грамотных копирайтеров и рерайтеров банковской тематики. Необходимо ежедневно выполнять мин. 5 новостей на финансовую тему(обзоры банков, кредитов, финансовые новости и тд). Новости объёмом 1000 символов. - 2 долл. Только ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $3700
Ищем дизайнера или студию с большим опытом в разработке крупных проектов для работы над дизайном крупного портала (основное направление - Недвижимость). Проект интересный во всех планах. Что нужно сделать: - Разработать фирменные цвета сайта и их правильное использование; - ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт11 лет назад