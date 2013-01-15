ooolank

Ольга ooolank

 
40 летРоссия/Липецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер, ответственно относящийся к работе

Добрый день! Что о себе могу сказать: два высших образования (экономическое и юридическое); исполнительна; адекватно реагирую на конструктивную критику; в течение рабочего дня всегда на связи (Skype, ISQ); легко обучаема; обладаю отличными качествами для командной работы; очень серьезно отношусь к своим обязательствам. ISQ 633993030. Skype - yvelirr. Почта: [email protected]

Предпочитаемые темы: бизнес, бухгалтерия и финансы, налогообложение, инвестиции, юриспруденция, полезные советы (женские сайты), кулинария, разное.

Можем попробовать начать сотрудничество с теста: Вы присылаете одну работу, я делаю и вы оцениваете качество.

Пройдя по этой ссылке: http://www.etxt.ru/ooolank.html, Вы увидите отзывы заказчиков обо мне и примеры моих работ.

Также можете ознакомиться с моими работами вот по этим ссылкам:

http://www.money-talks.ru/profile/ooolank/created/...

http://www.shop-planet.ru/profile/ooolank/created/...

http://helper1.ru/articles (последние 40 статей мои)

http://www.400meshkov.ru/articles (последние 35 статей мои)

http://river-lounge.ru/ (новостная лента последние 2 месяца)

http://buratin-o.ru/news/priglashaem-k-uchastiyu-v-fotokonkurse

http://na46.ru/category/news/ (новостная лента за последние 3 месяца)

http://hermle.ntrnt.ru/ (все страницы сайта «под ключ» за исключением каталога)

http://soj.ntrnt.ru/ (все страницы сайта «под ключ»)

http://avtzs.ntrnt.ru/ (все страницы сайта «под ключ»)

Отзывы заказчиков
vkopirait
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Требуются копирайтеры
Ответственность, исполнительность, грамотность (среди копирайтеров это, увы, сегодня редкая вещь).
Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
rozmarin
Роман 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Написать статью для ИП УСН 6%
Приятно было работать. Ольга ответственный и надежный исполнитель. Будем дальше сотрудничать.
Рекомендую всем своим коллегам заказчика по следующим причинам: четкое ТЗ, вежливость, быстрая оплата.
Ответный отзыв
dan_m
Дэн 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Ищу копирайтера на банковско-финансовую тематику
Прекрасный исполнитель! Отличный грамотный рерайт на финансовую тематику. Работы выполняются всегда в срок, бывает даже раньше. С Ольгой очень приятно работать.
Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
ToMillion
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Ищем рерайтера
Отличный исполнитель! Заказываю у Ольги сложные рерайты - статьи получаются очень качественные, задания делает быстро.
С таким заказчиком работать одно удовольствие: четкое ТЗ, доброжелательное отношение, своевременная и достойная оплата.
Ответный отзыв
interbiz
Алексей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Нужен самостоятельный копирайтер
С Ольгой сотрудничаем на регулярной основе — и это, наверное, одна из наиболее объективных положительных оценок любого фрилансера. Отличный копирайтер. Действует самостоятельно, адекватно реагирует на любые замечания, оперативно вникает в любые технические особенности. Благодарю за работу и настоятельно рекомендую.
Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга