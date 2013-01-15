Копирайтер, ответственно относящийся к работе

Добрый день! Что о себе могу сказать: два высших образования (экономическое и юридическое); исполнительна; адекватно реагирую на конструктивную критику; в течение рабочего дня всегда на связи (Skype, ISQ); легко обучаема; обладаю отличными качествами для командной работы; очень серьезно отношусь к своим обязательствам. ISQ 633993030. Skype - yvelirr. Почта: [email protected]

Предпочитаемые темы: бизнес, бухгалтерия и финансы, налогообложение, инвестиции, юриспруденция, полезные советы (женские сайты), кулинария, разное.

Можем попробовать начать сотрудничество с теста: Вы присылаете одну работу, я делаю и вы оцениваете качество.

Пройдя по этой ссылке: http://www.etxt.ru/ooolank.html, Вы увидите отзывы заказчиков обо мне и примеры моих работ.

Также можете ознакомиться с моими работами вот по этим ссылкам:

http://www.money-talks.ru/profile/ooolank/created/...

http://www.shop-planet.ru/profile/ooolank/created/...

http://helper1.ru/articles (последние 40 статей мои)

http://www.400meshkov.ru/articles (последние 35 статей мои)

http://river-lounge.ru/ (новостная лента последние 2 месяца)

http://buratin-o.ru/news/priglashaem-k-uchastiyu-v-fotokonkurse

http://na46.ru/category/news/ (новостная лента за последние 3 месяца)

http://hermle.ntrnt.ru/ (все страницы сайта «под ключ» за исключением каталога)

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