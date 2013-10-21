ToMillion

Антон ToMillion

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Статьи для проекта

    Для проекта на авто-юридическую тематику необходим автор, который напишет качественные статьи! Основные требования при приеме текстов: структурность, актуальность и достоверность информации, отсутствие "воды", читабельность - нужен текст для людей, а ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт 100 новостей автоюридической тематики + публикация на сайте

    Требования к автору: 1. Опыт написания текстов автомобильной и юридической тематики. Понимание терминологии и принятых аббревиатур в данных областях (ПДД, ДТП, КАСКО, ПТС и т.д.). 2. Желателен опыт с Wordpress (публикация статей) ...

    WordPress
    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Gif-баннер с анимацией

    Необходимо сделать простой анимированный баннер (2-3 слайда) Формат: 240х400px Тематика: реклама услуг медицинского учреждения В заявке указывайте сразу цену и сроки

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно сверстать проект под Wordpress

    Требуется сверстать шаблон под Wordpress для статейного сайта (десктопную + адапативную версии). В наличии 5 psd макетов. Развернутое ТЗ по верстке проекта вышлем выбранному кандидату. ...

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Юрист-консультант на сайт

    Требуется человек с юридическим образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем ...

    Юридические услуги34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Врач-консультант на сайт

    На медицинский сайт требуется врач-нарколог для экспертной оценки публикуемых статей. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем заказов ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуются авторы на финансовый проект

    Набираем авторов на проект о ПАММ-инвестициях. Требования: Опыт написания текстов по финансам, инвестициям, форексу Личный интерес к данной тематике, желательно личный опыт инвестирования в ПАММы ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по обработке данных

    На проект требуется помощница-оператор для обработки данных. Преимущества работы с нами: + Постоянное сотрудничество + Развитие и карьерный рост в наших проектах + Достойная оплата Обязанности: ...

    Написание статей
    Редактирование и Корректура37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Бухгалтер-консультант на сайт

    Требуется человек с бухгалтерским образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем ...

    Бухгалтерские услуги25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Юрист-консультант на сайт

    Требуется человек с юридическим образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    $1000

    Требуется контент-менеджер на сайты по тематикам бизнес и финансы. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем заказов + Объем не ограничен - зависит только от ваших возможностей + ...

    Наполнение сайтов41 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Привязать верстку к шаблону (Drupal)

    Есть: 1. Маленький старый сайт-заглушка на Drupal (17 статей) 2. Чистая настроенная сборка со всеми необходимыми модулями (Drupal 6) 3. Готовая html-верстка дизайна (одинаковая для всех страниц сайта) Требуется: ...

    DrupalHTML
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Seo-специалист

    Требуется ответственный человек, для работы с ключевыми словами. Нужно будет собирать ключеые слова для информационных сайтов, и фильтровать их. Возможно выполнение по раздельности этих и других дополнительных задач. Если мы с вами сработаемся, ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка JAVA-приложения

    Есть java-библиотека https://code.google.com/p/boilerpipe/ Требуется разработать веб-приложение для работы с ней - упрощенный аналог http://boilerpipe-web.appspot.com/ Сам веб-интерфейс не нужен, нужна просто возможность принимать GET-запросы и отдавать обработанные данные. GET-запросы сделать в ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется бухгалтер-консультант на сайт (удаленно)

    Добрый день! Требуется консультант на сайт об индивидуальном предпринимательстве. Удаленная работа, не требующая много времени. Задачи: Ответы на вопросы посетителей по работе ИП (в основном спрашивают про ...

    Бухгалтерские услуги8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются рерайтеры на большой проект

    $1000

    Устали искать разовые мелкие подработки, не приносящие стабильности? Вам надоело работать с заказчиками, которые сами не знают чего хотят, а потом это требуют с Вас? Тогда Вас заинтересует наше предложение: ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется PHP программист

    $2500

    Предлагаем: достойную своевременную оплату долгосрочное сотрудничество перспективу роста интересные задачи Требования: профессиональное знание PHP, ООП создание и грамотная организация БД (MySQL), HTML, JS, Ajax. ...

    Парсинг данныхAJAXHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Gif-баннер с анимацией
Антон - приятный, порядочный заказчик. Задание составлено очень понятно, утверждение и оплата без проблем!
Станислав отлично справился с заданием. Рекомендую!
Ответный отзыв
Mister_V
Виктор 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-5)
$60
10 баллов
11 лет назад
Простой одностраничник с формой сбора емейлов
CSSHTMLНастройка почты
Отличный заказчик! Рекомендую.
Ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
galyna_g
Галина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Требуются рерайтеры на медицинскую тематику
Очень организованный заказчик, ставит понятные цели, отличная своевременная коммуникация.
Галина - грамотный и ответственный автор, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
anna-filato
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Юрист-консультант на сайт
На столько комфортно работать с этим заказчиком, что аж не могу удержаться не добавить отзыв до закрытия проекта. Всегда на связи, всегда отвечает, всё оплачивает, по ТЗ всё разжевал и в рот положил. Респект.
Анна - грамотный и ответственный специалист. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sanjarbek89
Санжар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Разработать модуль под 6 Drupal
Drupal
Отличный заказчик. Задание формулирует чётко и понятно. Оплата - моментально. Рекомендую!
Отличный специалист по Drupal. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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