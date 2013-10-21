Для проекта на авто-юридическую тематику необходим автор, который напишет качественные статьи! Основные требования при приеме текстов: структурность, актуальность и достоверность информации, отсутствие "воды", читабельность - нужен текст для людей, а ...
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Требования к автору: 1. Опыт написания текстов автомобильной и юридической тематики. Понимание терминологии и принятых аббревиатур в данных областях (ПДД, ДТП, КАСКО, ПТС и т.д.). 2. Желателен опыт с Wordpress (публикация статей) ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать простой анимированный баннер (2-3 слайда) Формат: 240х400px Тематика: реклама услуг медицинского учреждения В заявке указывайте сразу цену и срокиБаннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сверстать шаблон под Wordpress для статейного сайта (десктопную + адапативную версии). В наличии 5 psd макетов. Развернутое ТЗ по верстке проекта вышлем выбранному кандидату. ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется человек с юридическим образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем ...Юридические услуги34 заявкиЗакрыт11 лет назад
На медицинский сайт требуется врач-нарколог для экспертной оценки публикуемых статей. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем заказов ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Набираем авторов на проект о ПАММ-инвестициях. Требования: Опыт написания текстов по финансам, инвестициям, форексу Личный интерес к данной тематике, желательно личный опыт инвестирования в ПАММы ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
На проект требуется помощница-оператор для обработки данных. Преимущества работы с нами: + Постоянное сотрудничество + Развитие и карьерный рост в наших проектах + Достойная оплата Обязанности: ...Редактирование и Корректура37 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется человек с бухгалтерским образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем ...Бухгалтерские услуги25 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется человек с юридическим образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо: 1. Сверстать одностраничник по готовому psd-макету. Макет очень простой. HTML+CSS DIV-верстка Попиксельность Оптимизированные картинки Валидность ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно разработать модуль под 6 Drupal, который бы автоматически передавал текст новых материалов в сервис Оригинальные тексты Яндекс.Вебмастера. ТЗ в приложенном файлеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Требуется контент-менеджер на сайты по тематикам бизнес и финансы. Преимущества работы с нами: + Постоянный объем заказов + Объем не ограничен - зависит только от ваших возможностей + ...Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать скрипт для взаимодействия с сервисом Rоокее.ru через API. Ссылку на подробное ТЗ скину в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть: 1. Маленький старый сайт-заглушка на Drupal (17 статей) 2. Чистая настроенная сборка со всеми необходимыми модулями (Drupal 6) 3. Готовая html-верстка дизайна (одинаковая для всех страниц сайта) Требуется: ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется ответственный человек, для работы с ключевыми словами. Нужно будет собирать ключеые слова для информационных сайтов, и фильтровать их. Возможно выполнение по раздельности этих и других дополнительных задач. Если мы с вами сработаемся, ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть java-библиотека https://code.google.com/p/boilerpipe/ Требуется разработать веб-приложение для работы с ней - упрощенный аналог http://boilerpipe-web.appspot.com/ Сам веб-интерфейс не нужен, нужна просто возможность принимать GET-запросы и отдавать обработанные данные. GET-запросы сделать в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! Требуется консультант на сайт об индивидуальном предпринимательстве. Удаленная работа, не требующая много времени. Задачи: Ответы на вопросы посетителей по работе ИП (в основном спрашивают про ...Бухгалтерские услуги8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Устали искать разовые мелкие подработки, не приносящие стабильности? Вам надоело работать с заказчиками, которые сами не знают чего хотят, а потом это требуют с Вас? Тогда Вас заинтересует наше предложение: ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Предлагаем: достойную своевременную оплату долгосрочное сотрудничество перспективу роста интересные задачи Требования: профессиональное знание PHP, ООП создание и грамотная организация БД (MySQL), HTML, JS, Ajax. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад