Юрист-консультант на сайт

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Завершен18 заявок701 просмотр

Требуется человек с юридическим образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте.

Задачи:

Проверить актуальность и правильность информации в статьях.

Преимущества работы с нами:

+ Постоянный объем заказов

+ Объем не ограничен — зависит только от ваших возможностей

+ Четкие и понятные задания

+ Своевременная оплата

Статьи небольшие, в среднем по 4-5тыс. символов.

В заявке указывайте цену за 1 статью.

Отличная подработка для хорошего специалиста!

11 лет назад
ToMillion
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

anna-filato
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Анна - грамотный и ответственный специалист. Рекомендую к сотрудничеству!
На столько комфортно работать с этим заказчиком, что аж не могу удержаться не добавить отзыв до закрытия проекта. Всегда на связи, всегда отвечает, всё оплачивает, по ТЗ всё разжевал и в рот положил. Респект.

Заявки фрилансеров

anna-filato
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад