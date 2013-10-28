Написание правовой документации для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт5 заявок143 просмотра

Необходимо составить:

1) Пользовательское соглашение,

2) Правила использования ресурса,

3) Публичную оферту.

для сайта спортзал(тире)спб(точка)ру

Обязательно наличие опыта написания подобной документации.

Заявки без цен рассматриваться не будут. Подробности в личку.

11 лет назад
Krasavin
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров