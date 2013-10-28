требуется развёрнутая юрконсультация. (наследство) вступление в наследство через суд (прошло более 3х лет) помощь в составлении искового заявления (первого на продления срока возможности вступления в наследство и последующих) Россия. ...
Написание правовой документации для сайта
Необходимо составить:
1) Пользовательское соглашение,
2) Правила использования ресурса,
3) Публичную оферту.
для сайта спортзал(тире)спб(точка)ру
Обязательно наличие опыта написания подобной документации.
Заявки без цен рассматриваться не будут. Подробности в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Юридические услуги6 заявокЗакрыт11 лет назад
Составить маленький договор на проведение компьютерных курсов для Единщика.Юридические услуги5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать: 1.Регламент по работе с клиентами; 2.Регламент, ругалирующий внутреннюю работу компании. Дефтельность компании: предоставление частных банковских услуг. Просьба указывать цены и сроки выполнения работы. ...Юридические услуги4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется грамотный юрист для разработки пользовательского соглашения для порталла.Юридические услуги6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь юриста в вопросе возврата долга, точнее — двух отдельных долгов: 1) неоплаченный счёт; 2) невыплата зарплаты. Совокупная сумма долга — 3000$. Все подробности в личной переписке.Юридические услуги1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо подготовить пользовательское соглашение для специализированной доски объявлений на украинском языке согласно украинскому законодательству, такого плана как http://slando.ua/terms/.Юридические услуги2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо подготовить оферту на сайт. Взаимодействие с большим количество авторов, специальные условия. Более подробно в ЛС.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно составить иск в суд тематика Кредит, Автокредит, Страхование Каско За всеми подробностями в личкуЮридические услуги6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен качественный договор займа между двумя физ.лицами.Юридические услуги8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, необходимо составить исковое заявление для подачи в Савеловский суд г. Москвы. Алименты и определение места жительства ребенка.Юридические услуги1 исполнительЗакрыт12 лет назад