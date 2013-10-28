Составить маленький договор на проведение компьютерных курсов для Единщика.
Требуется развёрнутая консультация. (наследство)
требуется развёрнутая юрконсультация. (наследство)
вступление в наследство через суд (прошло более 3х лет) помощь в составлении искового заявления (первого на продления срока возможности вступления в наследство и последующих)
Россия. Оплата вмз
Заявки фрилансеров
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