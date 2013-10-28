Шаблоны претензий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт6 заявок148 просмотров

Требуются шаблоны претензий:

- при утере почтового отправления (нарушения контрольных сроков доставки)

Претензии направляемые в Почту России, Претензии направляемые в Министерство связи и массовых коммуникаций и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Т.е. 3 шаблона отправляемых претензий.

11 лет назад
allseo
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4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров