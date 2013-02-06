Написать статью для ИП УСН 6%

Добрый день. Для тематического блога нужно написать статью о том как платить налоги ИП на УСН 6%, а точнее нужно подробно расписать о том как платить налоги с учетом ПФР, т.е. налог можно поделить между налоговой и ПФР, вот нужно расписать пошаговый алгоритм как это делается.

Уникальность буду проверять через Адвего.

Только знающие люди в данной области.

Спасибо. Жду предложения.

В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе в теме финансов, налогов, ПФР и т.д. по бизнес тематикам.