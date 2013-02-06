Написать статью для ИП УСН 6%

КопирайтингЗавершен5 заявок175 просмотров
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Добрый день. Для тематического блога нужно написать статью о том как платить налоги ИП на УСН 6%, а точнее нужно подробно расписать о том как платить налоги с учетом ПФР, т.е. налог можно поделить между налоговой и ПФР, вот нужно расписать пошаговый алгоритм как это делается.

Уникальность буду проверять через Адвего.

Только знающие люди в данной области.

Спасибо. Жду предложения.

В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе в теме финансов, налогов, ПФР и т.д. по бизнес тематикам.

11 лет назад
rozmarin
Роман 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ooolank
Ольга 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Приятно было работать. Ольга ответственный и надежный исполнитель. Будем дальше сотрудничать.
Рекомендую всем своим коллегам заказчика по следующим причинам: четкое ТЗ, вежливость, быстрая оплата.
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