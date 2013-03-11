Перенос текста с файла -jpeg в формат exel

$30
КопирайтингЗавершен70 заявок569 просмотров
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Добрый вечер.

Необходимо перенести данные с файла в формате jpeg в exel. Объем работы большой. Набираем несколько человек. Все достаточно просто. С jpeg переносим все данные руками. Все достаточно просто. Формат в котором должен быть конечный файл предоставим.

11 лет назад
deh222
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
YaDvigayuRa
Ядвига 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Все качественно, и быстро, спасибо.
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