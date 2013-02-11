Презентабельный текст (О Компании)

КопирайтингЗавершен17 заявок230 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры,

Задача следующая:

Тема "Парфюмерия"

Нужно написать статью "О Нас", инфо которое понадобится для работы я предоставлю.

Обязательно примеры работ, и цена !

11 лет назад
gkaplyanskiy
Григорий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SergWD
Сергей 
34 годаАвстралия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов(-1)
11 лет назад
$5
1 день
11 баллов. Отличная работа. Быстро понял суть задачи, обьяснил плюсы и минусы, и буквально в считанные часы все было сделано на высшем уровне. Спасибо Сергей. Обязательно обращусь к Вам еще не раз. Быстро,качественно,надежно.
Отличный заказчик, задача ясна, общение приятно, сотрудничество плодотворно. Надеюсь на дальнейшую кооперацию.
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