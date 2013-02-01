Автор книги по строительству брусовых домов

На постоянное сотрудничество требуется ответственный копирайтер, рерайтер , который часто находится в сети. Работы много для хороших копирайтеров. оплата 30р за 1000 – копирайт 25р за 1000 – рерайт указывайте как часто в сети и ...
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Для доработки книги по строительству брусовых домов требуется автор, разбирающийся в теме.
Обязанности:
- написание отдельных глав в готовую книгу
- доработка и анализ имеющегося материала
- проиллюстрировать текст фотографиями с фотостоков
Требования:
- знание темы
- четкое исполнение работ в указанные сроки
Условия:
- без предоплаты
- 90 росс. руб. за 1000 знаков с пробелами
- 10 руб. за подобранное фото со стока
- с автором заключается договор
- оплата на счет
- тестовое задание
Тестовое задание такое:
1. Составьте ориентировочное оглавление книги «Строительство брусового дома».
2. Напишите небольшой отрывок книги (любой подраздел из составленного оглавления) на 1000 символов.
Отрывок должен быть по существу. Введение, заключение и прочие общие тексты в качестве тестового задания не принимаются.
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