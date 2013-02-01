Автор книги по строительству брусовых домов

$500
КопирайтингЗакрыт4 заявки204 просмотра
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Для доработки книги по строительству брусовых домов требуется автор, разбирающийся в теме.

Обязанности:

- написание отдельных глав в готовую книгу

- доработка и анализ имеющегося материала

- проиллюстрировать текст фотографиями с фотостоков

Требования:

- знание темы

- четкое исполнение работ в указанные сроки

Условия:

- без предоплаты

- 90 росс. руб. за 1000 знаков с пробелами

- 10 руб. за подобранное фото со стока

- с автором заключается договор

- оплата на счет

- тестовое задание

Тестовое задание такое:

1. Составьте ориентировочное оглавление книги «Строительство брусового дома».

2. Напишите небольшой отрывок книги (любой подраздел из составленного оглавления) на 1000 символов.

Отрывок должен быть по существу. Введение, заключение и прочие общие тексты в качестве тестового задания не принимаются.

11 лет назад
Ideanomix
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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