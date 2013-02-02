Заголовки для страницы продаж и отзывы

Очень понравилось работать! Был срочный заказ, так Сергей согласился и в выходные поработать и опертиавно заказ выполнить, так что очень выручил! Самое главное, что если есть пожелания по исправлениям, то воспринимает все нормально и делает оперативно исправления\дополнения без доп. оплаты. Главное, доходчиво объяснить что хочет заказчик :-) У меня проблем с непониманием не возникло. Правда может потому что боялся что сделают не так и все "разжевывал" с примерами. А вообще - грамотное техзадание - залог успеха! :-) Еще что отмечу положительного - боялся что не сделают грамотно и предложил сделать небольшую часть работы для предварительной оценки и только после этого решить окончательно, будем сотрудничать или нет. Сергей отнесся с пониманием, что тоже очень расположило :-) В общем, я доволен и качеством и сроками исполнения