Копирайтер - статьи о блоге IT-тематики

Добрый день.

Ищу копирайтеров для написания статей о блоге.

Блог IT-тематики - администрирование/программирование.

Статьи предназначаются для размещения на других ресурсах со ссылкой на блог. Размещение будет проводиться через систему миралинкс.

Требования:

1) 100% уникальность по Адвего

2) Скорость написания. Хочется заказать сразу блок статей и забыть. Предыдущий опыт показывает, что очень неудобно, когда копирайтеры пишут по 1 статье в день или в несколько дней. Если есть возможность написать по 3-5 статей в день - пишите.

3) Статья должна быть написана по тематике любого из постов. Но тематика достаточно специфическая, к примеру, настройка Samba, статьи о Linux и т.д. В последствии из статьи будет идти 2 ссылки - одна на пост, а вторая на титульную блога

По оплате предлагаю вилку от 1 до 1,5$/1000 знаков без пробелов. Оъем заказываемых статей - 2,5 тыс. знаков. Соответственно, оплата от 2,5 до 3,75 за статью. Это не особо много но, к сожалению, таков дозволенный бюджет проекта. Прошу указать Вашу цену. Если дешевле, конечно предпочтительнее :)

Если сработаемся по этому проекту по цене и скорости написания - впереди достаточное количество других.

Спасибо за внимание.