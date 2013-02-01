Требуется СЕО- рерайтер (длительное сотрудничество)

Работа удалённо

Тематика – народная медицина, правильное/здоровое питание.

Оплата за 1000 символов без пробелов: 30 рублей.

Условие – качественный рерайт (СЕО) уникальность от 95% и выше.

Общее количество символов от 5000 до 12000 без пробелов, согласно конкретному ТЗ.

Срок выполнения: от 2х до 3х дней!

Ключевые слова: формируются исходя из темы, и размещаются в техническом задании

Текст должен быть грамотным, хорошо читаться и быть ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

Дополнительные условия при переписке. Рассмотрю любые варианты оплаты (предпочтительно WMR).

Готовую статью нигде не использовать.

Для того, чтобы начать работу, свяжитесь с контент-менеджером: ICQ 648–808–808, почта [email protected]

При наличии, от вас образец ваших работ (ссылка или текст на почту) и желание работать.