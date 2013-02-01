Глубокий рерайтинг 4 тыс. символов

Суть - организация открывает маркетинговое подразделение. Надо 1-2 человека для работы. Думали брать с биржи, но решили спросить у фрилансеров за сколько Вы готовы с нами сотрудничать. Итак, что надо: 1) Для старта - наполнить сайт текстами 2) Вести сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим рерайтинг без ключей, глубокий. Нужно обязательно сохранить качество (желательно ещё и улучшить, т.к. в тексте есть ошибки) и читабельность текста. Текст лёгкий. Корявый рерайтинг, похожий больше на синонимайз, НЕ ПРОЙДЁТ!
30 р. за 1000 знаков без пробелов. Всего в исходнике - чуть больше 4 тыс. Оплата по факту сдачи работы (Вебмани) + отзыв за хорошо выполненную работу. В заявке выставляем цену и срок - 1 день.
Нужно сдать к завтрашнему утру, к 9.00 по Москве.
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