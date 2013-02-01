Глубокий рерайтинг 4 тыс. символов

Необходим рерайтинг без ключей, глубокий. Нужно обязательно сохранить качество (желательно ещё и улучшить, т.к. в тексте есть ошибки) и читабельность текста. Текст лёгкий. Корявый рерайтинг, похожий больше на синонимайз, НЕ ПРОЙДЁТ!

30 р. за 1000 знаков без пробелов. Всего в исходнике - чуть больше 4 тыс. Оплата по факту сдачи работы (Вебмани) + отзыв за хорошо выполненную работу. В заявке выставляем цену и срок - 1 день.

Нужно сдать к завтрашнему утру, к 9.00 по Москве.