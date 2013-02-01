Глубокий рерайтинг 4 тыс. символов

КопирайтингЗавершен1 заявка128 просмотров
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Необходим рерайтинг без ключей, глубокий. Нужно обязательно сохранить качество (желательно ещё и улучшить, т.к. в тексте есть ошибки) и читабельность текста. Текст лёгкий. Корявый рерайтинг, похожий больше на синонимайз, НЕ ПРОЙДЁТ!

30 р. за 1000 знаков без пробелов. Всего в исходнике - чуть больше 4 тыс. Оплата по факту сдачи работы (Вебмани) + отзыв за хорошо выполненную работу. В заявке выставляем цену и срок - 1 день.

Нужно сдать к завтрашнему утру, к 9.00 по Москве.

11 лет назад
bbb
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
$4
1 день
Спасибо, Елена. Требования соблюдены, сделан грамотный рерайт с высокой уникальностью. Намного быстрее, чем было заявлено в сроках. И не в ущерб качеству. Рекомендую к сотрудничеству.
Светлана - отличная заказчица. Четкая постановка задачи, всегда на связи, оперативная оплата. Рекомендую!
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