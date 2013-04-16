Текст для страницы-заглушки

Здравствуйте.

Открывается новый музыкальный сайт с тысячей террабайт mp3-файлов. Вход на сайт будет осуществляться только при авторизации через одну из соц. сетей и постинге ссылки на сервис у себя в блоге. При входе на сайт посетитель увидит страницу с предложением авторизоваться и отправить ссылку к себе в блог — вот этот текст и нужно составить. Должно быть коротко, легко читаться. Если прочтение вызовет улыбку — цель достигнута. Дальше работаем по открывающемуся сайту вместе.

Жду заявок с ценой и примером написанных текстов.

Заявки скрыты.

С уважением.