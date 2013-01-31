Написать ТЗ

Добрый вечер.

Для проекта https://www.weblancer.net/projects/475685.html

http://www.weblancer.net/projects/475680.html

http://www.weblancer.net/projects/475679.html

Требуется написать техническое задание. Программисты просят описать функционал.

В идеале от Вас я хотел бы получить описание работы продукта со скриншотами клиентской части и функционалом серверной части. Знание специфики не требуется, это доработают программисты. Но им нужен скелет.