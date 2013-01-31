Написать ТЗ

$1000
КопирайтингЗакрыт4 заявки340 просмотров
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Добрый вечер.

Для проекта https://www.weblancer.net/projects/475685.html

http://www.weblancer.net/projects/475680.html

http://www.weblancer.net/projects/475679.html

Требуется написать техническое задание. Программисты просят описать функционал.

В идеале от Вас я хотел бы получить описание работы продукта со скриншотами клиентской части и функционалом серверной части. Знание специфики не требуется, это доработают программисты. Но им нужен скелет.

11 лет назад
Gozanov
69 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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