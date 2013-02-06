Необходимо написание статей, качественно и быстро

КопирайтингЗавершен18 заявок292 просмотра
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Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!!

Необходимо написание 10 уникальных статей-обзоров, полезных статей, для сайта eliterent.by по 500 символов.

Написание на разовой основе.

Специфика сайта — аренда и прокат дорогих авто

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Употребление ключа в первой части текста обязательно!

Техническое задание:

1. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — прокат автомобилей в Минске — 1 точное вхождение

2. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — аренда авто — 1 точное вхождение

3. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — аренда авто в Минске — 1 точное вхождение

4. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — прокат авто без водителя — 1 точное вхождение

5. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — авто в прокат в Минске — 1 точное вхождение

6. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — аренда авто без водителя — 1 точное вхождение

7. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — аренда авто цена — 1 точное вхождение

8. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — прокат авто цена — 1 точное вхождение

9. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — прокат авто в Минске дешево — 1 точное вхождение

10. Статья обзор 500 символов, ключевое слово — прокат авто в Минске цены — 1 точное вхождение

Написание статей
11 лет назад
seomaxis
68 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
schik
60 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$4
5 дней
В очередной раз Ирина справилась с заданием на высоком уровне! Рад сотрудничеству!
Очень приятное сотрудничество. Максим грамотно ставит задачу и всегда умеет оценить похвалить работу. Спасибо.
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