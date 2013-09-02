Ищу ответственных копирайтеров, рерайтеров

КопирайтингЗавершен59 заявок752 просмотра
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Здравствуйте. Ищу ответственных авторов, которые действительно хотят работать постоянно. Работа есть постоянно объемы от 1 кз до 100 кз.. Постоянно разные темы и объемы . Ищу тех кто умеет писать не только обычные ,но и продающие,сео, тексты. Обязательно наличие скайпа,так как работу будете получать в скайпе и там же сможете обсудить т.з. и сроки. Желательно быть постоянно на связи в будни в рабочее время так как только появляются заказы проект менеджер сразу начинает их распределять по исполнителям. Так же обязательно нужно соблюдать сроки написания. Оплата пока 30 руб рерайт , от 60 руб копирайтинг , и продающие от 100 руб. Если покажете себя как отличный исполнитель возможно повышение цены.Оплата по факту после проверки,но если сомневаетесь в честности первые заказы можно получать с предоплатой 50%. Отвечая на проект пишите скайп и краткую информацию о себе (сколько можете в день писать,на какие темы).

10 лет назад
Natalia_Smith
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$900
5 дней
Ответственность и профессионализм – два слова, наиболее полно характеризующие работу c Кристиной. Только положительные эмоции после работы с таким человеком, как она. Здесь речь идет не только о текстах, но и о соблюдении поставленных сроков, что очень редко встретишь. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в ближайшем будущем и рекомендую всем "нуждающимся" в отличных текстах!
Спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество! Будем рады его продолжению.
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