Ищу ответственных копирайтеров, рерайтеров

Необходимо наполнить раздел каталог фирм на городском портале. В приложении пример одного описания. Плюс к нему нужен логотип описываемой фирмы и скриншот места расположения данной фирмы с maps.yandex.ru В заявке стоимость добавления одной фирмы и контакты. Размер ...
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Здравствуйте. Ищу ответственных авторов, которые действительно хотят работать постоянно. Работа есть постоянно объемы от 1 кз до 100 кз.. Постоянно разные темы и объемы . Ищу тех кто умеет писать не только обычные ,но и продающие,сео, тексты. Обязательно наличие скайпа,так как работу будете получать в скайпе и там же сможете обсудить т.з. и сроки. Желательно быть постоянно на связи в будни в рабочее время так как только появляются заказы проект менеджер сразу начинает их распределять по исполнителям. Так же обязательно нужно соблюдать сроки написания. Оплата пока 30 руб рерайт , от 60 руб копирайтинг , и продающие от 100 руб. Если покажете себя как отличный исполнитель возможно повышение цены.Оплата по факту после проверки,но если сомневаетесь в честности первые заказы можно получать с предоплатой 50%. Отвечая на проект пишите скайп и краткую информацию о себе (сколько можете в день писать,на какие темы).
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