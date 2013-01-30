Наполнение городского каталога фирм

Необходимо наполнить раздел каталог фирм на городском портале.

В приложении пример одного описания. Плюс к нему нужен логотип описываемой фирмы и скриншот места расположения данной фирмы с maps.yandex.ru

В заявке стоимость добавления одной фирмы и контакты. Размер описания фирмы 400-500 символов. Описания уникальные.