Наполнение городского каталога фирм

$50
КопирайтингЗакрыт9 заявок250 просмотров
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Необходимо наполнить раздел каталог фирм на городском портале.

В приложении пример одного описания. Плюс к нему нужен логотип описываемой фирмы и скриншот места расположения данной фирмы с maps.yandex.ru

В заявке стоимость добавления одной фирмы и контакты. Размер описания фирмы 400-500 символов. Описания уникальные.

11 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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