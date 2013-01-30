Вакансия для художников и людей искусства

$100
КопирайтингЗакрыт12 заявок326 просмотров
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Вести колонку со статьями, подборками картин великих и неизвестных художников на сайте. В каждой статье должна быть своя изюминка.

Работа для души, а мы заплатим 1000р в месяц (50-100р за статью)

11 лет назад
adv33
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
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