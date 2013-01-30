Требуется менеджер отдела качества

КопирайтингЗакрыт8 заявок235 просмотров
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Частичная занятость.

Мы колл-центр при сети медицинских клиник. Операторы нашего колл-центр отвечают на звонки пациентов. Нам требуется менеджер отдела качества, который будет прослушивать записи разговоров (приходят Вам на почту), вводить данные по этому разговору в специальную таблицу(Эксель) и при необходимости перезванивать этим операторам (если оператор в своем разговоре НЕ выполнил необходимые требования).

Итого порядок действия:

1) Вам на почту будут приходить записи разговоров (где-то в промежутке с 10 утра до 20 вечера по Москве), всего записей в день где-то 30-40 шт. по 1-3 минуте каждая

2) В течении ближайших 20 мин после прихода записи данные из этого разговора надо ввести в специальную таблицу (всего около 10 пунктов)

3) Если оператор не выполнил какие-то из обязательных требований (что он должен сказать при разговоре с клиентом), то этому оператору необходимо перезвонить и указать на эти ошибки. Перезванивать необходимо как можно быстрее после поступления записи разговора Вам на эл.почту. Звонить по Скайпу, мы его оплачиваем Вам. Таких звонков в день должно быть не менее 10. Длительность 1-3 минуты.

4) Этот разговор с оператором необходимо записать и высылать нам в конце рабочего дня по эл.почте. Запись разговора в Скайпе может идти автоматически через бесплатную программу Памела.

Мы проводим обучение по Скайпу как заполнять таблицу и перезванивать операторам.

Оплата:

Оплата электронными деньгами, на сотовый телефон или на счет в российском банке. Оплата может быть ежедневная или раз в неделю. Средняя зарплата в день - +/- 500 рублей.

1) Оплачиваем телефонные переговоры – Скайп.

2) Платим по 10 р. за каждый прослушанный и внесенный в таблицу разговор оператора с клиентом.

3) Платим 10 р. за каждый исходящий звонок оператору с высылкой в конце дня записи разговора.

Требования:

1) Быстрый интернет и скайп с микрофоном

2) Грамотная русская речь

3) Отсутствие посторонних шумов при перезвоне операторам колл-центра (дети, животные, ремонты)

4) Возможность оперативно вносить данные по звонкам (в течении 15-20 мин после прихода записи разговора на почту)

5) Возможность оперативно перезванивать операторам в колл-центр (в течении 15-20 мин после прихода записи разговора на почту)

6) Возможность работы 6 дней в неделю.

7) Возможность приступить к работе завтра-после завтра

11 лет назад
nadin_743
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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