nadin_743

Надежда Абрамова nadin_743

 
51 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Требуется расшифровщик телефонных разговоров аудио

    $250

    Задача – прослушивание телефонных записей разговоров и занесение данных из этого разговора в таблицу в экселе и в еще одну программу + отправка отчетов по эл.почте. Отчет по записям нужен к 21–22ч. по московскому времени. Оплата сдельная ...

    Редактирование и Корректура34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется менеджер-аналитик отдела качества

    Мы колл-центр при сети медицинских клиник. Операторы нашего колл-центр отвечают на звонки пациентов. Нам требуется менеджер отдела качества, который будет прослушивать записи разговоров (приходят Вам на почту), вводить данные по этому разговору в специальную таблицу ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Секретарь с молдавским и русским языком на дому.

    $250

    Нужен секретарь с молдавским и русским языком на дом.компьютере (200 рублей/час) Идея очень простая. Через интернет необходимо прослушивать записи телефонных разговоров (звонков) и вносить данные из них в специальную эксель таблицу и он-лайн форму. Доход около 150 ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется менеджер отдела качества

    Частичная занятость. Мы колл-центр при сети медицинских клиник. Операторы нашего колл-центр отвечают на звонки пациентов. Нам требуется менеджер отдела качества, который будет прослушивать записи разговоров (приходят Вам на почту), вводить данные по этому разговору в специальную ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Экселевскую таблицу открыть в Макинтоше

    Кто может помочь в разрешении такой проблемы? Была создана в виндовсе экселевская таблица большого объема (100 Мб) с формулами, диаграммами, списками. Эта таблица - отчет о работе, который мы предоставляем заказчику. У заказчика стоит не ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Из эксель в ворд

    Нужно из таблицы эксель сделать автоматический перевод текстовых и цифровых данных (Ф.И.О, номера телефонов, даты и время, др.информация) в документ ворд. Сколько будет стоить?

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад