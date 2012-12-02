Задача – прослушивание телефонных записей разговоров и занесение данных из этого разговора в таблицу в экселе и в еще одну программу + отправка отчетов по эл.почте. Отчет по записям нужен к 21–22ч. по московскому времени. Оплата сдельная ...
- $250Редактирование и Корректура34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Мы колл-центр при сети медицинских клиник. Операторы нашего колл-центр отвечают на звонки пациентов. Нам требуется менеджер отдела качества, который будет прослушивать записи разговоров (приходят Вам на почту), вводить данные по этому разговору в специальную таблицу ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен секретарь с молдавским и русским языком на дом.компьютере (200 рублей/час) Идея очень простая. Через интернет необходимо прослушивать записи телефонных разговоров (звонков) и вносить данные из них в специальную эксель таблицу и он-лайн форму. Доход около 150 ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт11 лет назад
Частичная занятость. Мы колл-центр при сети медицинских клиник. Операторы нашего колл-центр отвечают на звонки пациентов. Нам требуется менеджер отдела качества, который будет прослушивать записи разговоров (приходят Вам на почту), вводить данные по этому разговору в специальную ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Кто может помочь в разрешении такой проблемы? Была создана в виндовсе экселевская таблица большого объема (100 Мб) с формулами, диаграммами, списками. Эта таблица - отчет о работе, который мы предоставляем заказчику. У заказчика стоит не ...Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно из таблицы эксель сделать автоматический перевод текстовых и цифровых данных (Ф.И.О, номера телефонов, даты и время, др.информация) в документ ворд. Сколько будет стоить?Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад