Копирайтер/Рерайтер на постоянную работу

КопирайтингЗакрыт20 заявок446 просмотров
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Приглашаем к сотрудничеству копирайтеров и рерайтеров.

Нужно размещать на блогах и форумах материалы по темам: IT, Софт, Компьютеры, Новости интернета и т.п.

Оплата 25-45 рублей за 1000 знаков.

11 лет назад
Slava_Matador
Вячеслав 
28 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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