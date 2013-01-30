Копирайтер/Рерайтер на постоянную работу

Ищу помощника для выполнения следующих задач: 1Поиск в инете популярных инфопродуктов 2Создание краткого описания инфопродукта: Яркий заголовок, и текст размером до 1тыс символов Описание можно брать с самих инфопродуктов и делать на них рерайтинг. Указывайте цену за 10 инфпродуктов. Если ...