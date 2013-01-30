Копирайтер/Рерайтер на постоянную работу

Приветствую всех участников. Итак: -требуется 5 человек для написания описаний к видео роликам авто тематики -объем на старте около 10млн символов, каждому по 2млн -обязательное требование: разбираться в автомобилях, двигателях, коробках, новых технологиях в авто и т.п.. (Прошу прощения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничеству копирайтеров и рерайтеров.
Нужно размещать на блогах и форумах материалы по темам: IT, Софт, Компьютеры, Новости интернета и т.п.
Оплата 25-45 рублей за 1000 знаков.
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