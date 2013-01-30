Написать статью

Доброго. Требуется порядка 50 статей про пластическую хирургию (увеличение груди). Есть ключевые слова, для каждой статьи одно или два. Все статьи должны раскрывать смысл ключевого слова и быть не просто водой, а полезным материалом. Интересуют сроки и цена ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ключевые слова "одноклассники моя страница". 2500 знаков. Срочно.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется 2 копирайтера на постоянной основе для рерайтинга статей на портал об интернет маркетинге. Ежедневно необходимо писать 6 000 символов (лайт режим) либо по 10 000 (нормал режим) по 5 текст, каждый примерно по 2 000 ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим копирайтер для постоянного сотрудничества. Написание грамотно составленных текстов обзорно-информационного, рекламного характера.60 руб 1000 символов,стандартный размер текста 2000 символов.оплата по факту. Мы - интернет-гипермаркет,поэтому тематика достаточно обширная: от кондиционеров до электроинструментов и детских кресел. Будем рады ...Завершен11 лет назад
- $5000
Нужны ответственные рерайтеры для написания статей различных тематик. Рерайт не по одному предложению. Читаете статью и пишете ее своими словами. Если вы пишете текст с ошибками, не знаете где правильно поставить знаки препинания – прошу ...Копирайтинг43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен срочный рерайт текста с уникальностью 75%. Надо 4 варианта одного текста. 1000 зн - 50 руб. Оплата webmoney/ЯД.Завершен11 лет назад
- $250
Требуется описание модулей Битрикс, каждая статья ~4-5т. знаковКопирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется копирайтер для 1-3 сайтов, тематика безопасность (оборудование для безопасности, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, пломбы и печати, сейфы и урны). Объем работ 100-200+ статей, возможно еще текста и/или новости. Ориентировочная средняя цена 100-200 рублей ...Копирайтинг60 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Информационно-новостному сайту требуются авторы аналитических статей по региональным тематикам в следующих регионах - Воронеж, Калуга, Брянск, Орел. Рассмотрим предложения от авторов, готовых писать на общефедеральные темы. Бюджет указан за статью.Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Просьба откликаться авторов, имеющих опыт написания рекламных текстов. Нужны действительно качественные, насыщенные полезной для ЦА информацией статьи без "воды" и избитых фраз. Нужен творческий подход и ПОЛНОЕ соответствие требованиям ТЗ. Стоимость - 50 руб. за 1000 ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен рерайт одного текста в 5-ти вариантах. Рерайт должен быть максимально приближен к тексту. Уникальность 40-50%. 1000 зн - 50 руб. Оплата webmoney/ЯДЗавершен11 лет назад