Требуются авторы серьезных статей в регионах

Доброго. Требуется порядка 50 статей про пластическую хирургию (увеличение груди). Есть ключевые слова, для каждой статьи одно или два. Все статьи должны раскрывать смысл ключевого слова и быть не просто водой, а полезным материалом. Интересуют сроки и цена ...