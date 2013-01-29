Рерайт двух текстов

КопирайтингЗакрыт18 заявок226 просмотров
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Нужно сделать рерайт двух текстов для сайта.

Оригинальность 95%

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11 лет назад
nataschka
Наталья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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