SEO тексты мебельно-матрасной тематики

КопирайтингЗакрыт20 заявок172 просмотра
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Требуются статьи

Тематики:

- про мебель

- про матрасы

- про гардеробные elfa.

(и немножко иных, подробнее - исполнителю)

Всего около 5 статей.

Статьи должны быть с уникальностью выше 90%, содержать определенные словосочетания.

(с расчетом на долгосрочное сотрудничество :) )

Предлагайте ваши цены и сроки.

11 лет назад
web-bridge
Павел 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
irenmay
Ирина 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
3 дня
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