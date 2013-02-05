Текст на сайт

Приветствую. Необходимы услуги качественных рерайтеров. Желательно пары - тройки человек. Цена до 25р/1000 язык - русский
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2000-2500 символов один текст
придумать название для текстов:
1) Написание курсовых работ
ключи: заказать курсовую работу дешево(недорого), где заказать курсовую работу, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу
2) помощь в написании диплома - дипломная работа на заказ, помощь студентам, заказать дипломную работу недорого
- Похожие заказы
- Копирайтинг54 заявкиЗакрыт11 лет назад
В крупную компанию (по трем основным направлениям) требуется опытный копирайтер на постоянную удаленную работу. Основные требования: умение лично общаться с покупателями, грамотная речь, красивый слог. Все тексты должны быть написаны с юмором, с изюминкой и собственным ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен лучший текст для интернет-магазина автозапчастей. ТЗ нет.Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Друзья! Нужны тексты. Очень часто, много и под хороший бюджет. Мы ищем копирайтера, способного грамотно писать без воды, бахвальства, лишних слов и смыслового мусора. Человека, знакомого с семинаром Максима Ильяхова и трепетно относящегося к тексту. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется развернутая статья-обзор (или серия статей) относительно покупки автомобилей премиум класса за рубежом, доставки и растаможки для Москвы. Сразу подчеркну, нужно много конкретной информации с цифрами, примерами, ссылками - просто налить воды НЕ ТРЕБУЕТСЯ, прошу учесть. Если ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отредактировать готовый текст, чтобы не было орфографических ошибок и повысить его привлекательность. Тема Форекс Два текста по 1000 и 1400 слов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен рерайтер для составления описаний для товаров. Тематика - туристическое снаряжение. Каждое описание по 250 символов. Работы много, интересует человек, который сможет работать около месяца по 10к в день (по желанию, кроме выходных). Оставляйте заявки вместе ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищем ответственных и грамотных авторов для долговременного сотрудничества. Мы занимается продвижением интернет-магазинов, поэтому нам всегда актуально написание интересных и уникальных текстов. Задачи как правило однотипные. Условия работы: - удаленно - оплата 90 - 100 рублей за 1000 символов с ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Есть сайт http://www.teleshko.com/ - основная цель - продвижение тренингов. Статьи будут - обзоры тренингов. Текст должен быть с небольшой долей юмора. От предыдущего копирайтера отказались, так как не выполнял в срок. Ваши цены и примеры работ. Именно по ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Написание отзывов на магазин в яндекс.маркете оплата через 5 дней после публикации (в качестве гарантии). регион Москва + область 200 рублей за отзыв. НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!!! интересуют регулярные посты, не разовые отзывы.Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад