Обзор от профессионала. Покупка и растаможка авто

Требуется развернутая статья-обзор (или серия статей) относительно покупки автомобилей премиум класса за рубежом, доставки и растаможки для Москвы.

Сразу подчеркну, нужно много конкретной информации с цифрами, примерами, ссылками - просто налить воды НЕ ТРЕБУЕТСЯ, прошу учесть.

Если вы хорошо знаете тему или готовы вникнуть то присылайте заявку.

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Развернуть темы: выбор страны для покупки, иностранные аукционы, автосалоны (поиск авто), варианты покупки (оплата), транспортные компании (доставка), варианты покупки (нал, безнал), растаможка, налоги, постановка на учет, ньюансы, подводные камни.

Это только наброски, указанный порядок необязательно должен быть именно таким.