Нужер рерайтер

Нужен рерайтер для составления описаний для товаров. Тематика - туристическое снаряжение. Каждое описание по 250 символов. Работы много, интересует человек, который сможет работать около месяца по 10к в день (по желанию, кроме выходных).

Оставляйте заявки вместе с расценками за 1к символов или за 1 описание. Предпочтение самой низкой цене!

Обязательно оставляйте цены, чтобы не тратить свое и мое время!