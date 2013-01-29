Требуется рерайтер

Рерайт дипломной по менеджменту. Нужно чтобы оригинальность была не ниже 70% при проверке на ЕТХТ с шинглом = 5. Сейчас оригинальность около 35% Объем: 79 страниц (стандартное оформление полей, размера текста, интервалов). Без Содержания и СИЛ ...