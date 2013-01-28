Описания разделов для сайта

$100
КопирайтингЗакрыт16 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно оперативно подготовить описания разделов для сайта по продаже аккумуляторов. На данный момент нужно около 50 категорий (так много из-за того, что категории разделены по маркам аккумуляторов).

Пожалуйста, сразу показывайте примеры текстов.

11 лет назад
brokster
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Отзывы на фильмы

    $250

    Необходимо написать большое количество отзывов на фильмы, режиссеров и актеров. Оплата - меньше 1 долл за 1000 символов текста бп.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтер/переводчик

    Готовится к запуску Тopbodies - спортивный интернет журнал о спорте, здоровье и фитнесе. Социальная сеть для профессионалов и любителей фитнеса. Новости, анонсы мероприятий, фото- и видеорепортажи. Каталог фитнес-клубов. Статьи и видеоуроки программ тренировок, упражнений, питание. На ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтинг по ногтевой тематике

    Интересует написание статей на тему маникюра и т.п. что с этим связанно (здоровье ногтей, болезни, дизайн и т.п.) Ваши расценки за копирайт 1к симв без пробелов? Интересуют копирайтеры, которым это реально интересно и в этом разбираются.

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Кулинарные рецепты и хенд-мейд мастер-классы

    $100

    Принимаю кулинарные рецепты и хенд-мейд мастер-классы, можно рерайт, но с вашими оригинальными пошаговыми фото. Постоянное сотрудничество, до 50 статей в месяц от одного пользователя, одна статья по 50 руб.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 5 отзывов

    Нужно написать 5 отзывов для сайта http://sst-vlg.ru/ Характер отзывов нейтральный, в целом положительный.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сегодня написать текст

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо сегодня, до 22.00 по Москве, написать текст. Все подробности - выбранному исполнителю. По оплате - 1$ за 1000 знаков. Оплата сразу после проверки на ВМ кошелек.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад