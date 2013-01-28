Необходимо написать большое количество отзывов на фильмы, режиссеров и актеров. Оплата - меньше 1 долл за 1000 символов текста бп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оперативно подготовить описания разделов для сайта по продаже аккумуляторов. На данный момент нужно около 50 категорий (так много из-за того, что категории разделены по маркам аккумуляторов).
Пожалуйста, сразу показывайте примеры текстов.
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