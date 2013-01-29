Копирайтер для рекламного агентства

КопирайтингЗакрыт12 заявок299 просмотров
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Всем привет.

Нужен копирайтер на удаленную работу.

Рутина и креатив.

Тексты для ведущего, видеороликов, презентаций. Сценарии, концепции, слоганы.

Оплата сдельная.

Доступность по скайпу. Серьезный подход к работе.

11 лет назад
XeniaZak
Зак 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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