Требуется журналист на сайт

Требуется грамотный рерайтер описаний игр для смартфонов, готовый добавлять на сайт по 3-5 игр в неделю по аналогии с уже опубликованными на сайте играми. У вас будет свой аккаунт на сайте, под которым и будет происходить публикация материалов.

Публикация подразумевает рерайт описания (в среднем 500 знаков) + загрузка 3-4 скриншотов и файла игры. Ссылки на игры (включая описание, скриншоты и файлы) - я буду выдавать. Если представляете что такое DLE - это будет плюсом для нас обоих :)

Оплата: 20 руб. за 1 публикацию.

P.S. Для вступления на должность нужно будет выполнить 1 пробный рерайт.