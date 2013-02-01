Подбор смежных тем и ключевых слов

КопирайтингЗавершен2 заявки202 просмотра
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Здравствуйте.

Для сайта о тюнинге автомобиля "Нива" (ссылку пришлю заинтересованным в личку) требуется произвести подбор тем для дальнейших статей.

Интересуют все разделы, кроме "матчасть" (описывающего внутреннее строение) - там и так понятно, что писать.

Разделы "Автомобили", "Тюнинг"и "Снаряжение" сейчас имеют некоторое колличество статей, но весьма скудное.

Задача: Подобрать темы статей для этих разделов и по возможности дать ссылки на аналогичые материалы (для рерайта).

Каждая статья должна быть ориентирована на какие то низко- и сречастотные запросы.

В итоге ожидается список примерно в таком формате:

1) Экспедиционный багажник на Ниву.

*ссылка на похожий материал*

2) Усиленный бампер.

*ссылка на похожий материал*

и т.д.

Ссылка на материал допускается не в формате статьи, а например в формате поста на форуме.

Но достаточно серьезного, чтобы из него можно было нарерайтить текст в 1,5-2,5 тыс. символов.

11 лет назад
kiberus
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
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