Исполнитель для поддержки сайтов

КопирайтингЗакрыт4 заявки273 просмотра
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1. URL: www.versailles.kz

URL: www.implantolog.kz

2. Сайт www.versailles.kz необходимо обновлять ежемесячно, а иногда и еженедельно (раздел "Новости").

Объем обновляемой информации - не больше половины листа А4.

Необходимо помимо обновления сайта умение писать тексты, поиск фотографий.

3. Сайт www.implantolog.kz обновляется гораздо реже. В основном добавляется по 2-3 предложения или фото сертификатов.

Хотелось бы знать ориентировочную стоимость данных работ.

P.S. Оба сайта не имеют админки, обновляется через исходники.

11 лет назад
LISSURY
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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