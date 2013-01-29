Исполнитель для поддержки сайтов

Необходимо написать большое количество отзывов на фильмы, режиссеров и актеров. Оплата - меньше 1 долл за 1000 символов текста бп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. URL: www.versailles.kz
URL: www.implantolog.kz
2. Сайт www.versailles.kz необходимо обновлять ежемесячно, а иногда и еженедельно (раздел "Новости").
Объем обновляемой информации - не больше половины листа А4.
Необходимо помимо обновления сайта умение писать тексты, поиск фотографий.
3. Сайт www.implantolog.kz обновляется гораздо реже. В основном добавляется по 2-3 предложения или фото сертификатов.
Хотелось бы знать ориентировочную стоимость данных работ.
P.S. Оба сайта не имеют админки, обновляется через исходники.
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Серия статей на на сайт по продаже запчастей. Рекомендательный, обзорный, но не продающий текст. Сравнение оригинала и неоригинала. Примеры цен. Хотелось бы получить примерно такую статью turbomgn.ru/zapchasti-mercedes turbomgn.ru/zapchasti-opel ---- Цена до 40р. за 1000 знаков без пробела. Общее кол-во символов в ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте ! Нужно сделать рерайт текстов объем порядка 25 000 символов. Сориентируйте сколько это будет стоить (за 1000 знаков) и в какие сроки Вы можете выполнить. Портфолио приветствуется!Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Срочно, для работы на постоянной основе, требуется профессиональный копирайтер-рерайтер - 2 человека, желательно увлеченный путешествиями-экспедициями / с опытом написания по путешествиям-экспедициям. Задача: ререайтинг (90%) с элементами копирайтинга (компиляция) на основе заданных источников. Статьи нужны для размещения на ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Нужен копирайтер на удаленную работу. Рутина и креатив. Тексты для ведущего, видеороликов, презентаций. Сценарии, концепции, слоганы. Оплата сдельная. Доступность по скайпу. Серьезный подход к работе.Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется грамотный рерайтер описаний игр для смартфонов, готовый добавлять на сайт по 3-5 игр в неделю по аналогии с уже опубликованными на сайте играми. У вас будет свой аккаунт на сайте, под которым и будет ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Для сайта о тюнинге автомобиля "Нива" (ссылку пришлю заинтересованным в личку) требуется произвести подбор тем для дальнейших статей. Интересуют все разделы, кроме "матчасть" (описывающего внутреннее строение) - там и так понятно, что писать. Разделы "Автомобили", "Тюнинг"и "Снаряжение" ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Тематика — медицина. Примеры можно посмотреть на нашем сайте www.med-nsk.ru Возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата 50р/1000 символов(Webmoney). Объемы - от 10 000 символов в день. Оставляйте свой скайп.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт11 лет назад
Рерайт дипломной по менеджменту. Нужно чтобы оригинальность была не ниже 70% при проверке на ЕТХТ с шинглом = 5. Сейчас оригинальность около 35% Объем: 79 страниц (стандартное оформление полей, размера текста, интервалов). Без Содержания и СИЛ ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно оперативно подготовить описания разделов для сайта по продаже аккумуляторов. На данный момент нужно около 50 категорий (так много из-за того, что категории разделены по маркам аккумуляторов). Пожалуйста, сразу показывайте примеры текстов.Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад