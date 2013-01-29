Срочно требуется 2 копирайтера-рерайтера профи

Необходимо написать большое количество отзывов на фильмы, режиссеров и актеров. Оплата - меньше 1 долл за 1000 символов текста бп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно, для работы на постоянной основе, требуется профессиональный копирайтер-рерайтер - 2 человека, желательно увлеченный путешествиями-экспедициями / с опытом написания по путешествиям-экспедициям.
Задача: ререайтинг (90%) с элементами копирайтинга (компиляция) на основе заданных источников.
Статьи нужны для размещения на основном сайте, а не на внешних площадках. Следовательно, нужно качество. Отсюда же требование не лить воду, а строго перессказывать указанные в источниках факты.
В качестве примера:
Источники для рерайтига: http://необычные-путешествия.рф: статьи из подвала сайта, Главная страница и страница Контактов
Источники для копирайтинга: http://необычные-путешествия.рф/news
При необходимости, нужно будет выполнить тестовое задание, которое будет оплачено, если работодателя всё устроит.
Рассматриваются заявки максимум до 2,5 у.е. за 1000збп.
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