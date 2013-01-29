Срочно требуется 2 копирайтера-рерайтера профи

Срочно, для работы на постоянной основе, требуется профессиональный копирайтер-рерайтер - 2 человека, желательно увлеченный путешествиями-экспедициями / с опытом написания по путешествиям-экспедициям.

Задача: ререайтинг (90%) с элементами копирайтинга (компиляция) на основе заданных источников.

Статьи нужны для размещения на основном сайте, а не на внешних площадках. Следовательно, нужно качество. Отсюда же требование не лить воду, а строго перессказывать указанные в источниках факты.

В качестве примера:

Источники для рерайтига: http://необычные-путешествия.рф: статьи из подвала сайта, Главная страница и страница Контактов

Источники для копирайтинга: http://необычные-путешествия.рф/news

При необходимости, нужно будет выполнить тестовое задание, которое будет оплачено, если работодателя всё устроит.

Рассматриваются заявки максимум до 2,5 у.е. за 1000збп.