Срочно требуется 2 копирайтера-рерайтера профи

КопирайтингЗакрыт29 заявок482 просмотра
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Срочно, для работы на постоянной основе, требуется профессиональный копирайтер-рерайтер - 2 человека, желательно увлеченный путешествиями-экспедициями / с опытом написания по путешествиям-экспедициям.

Задача: ререайтинг (90%) с элементами копирайтинга (компиляция) на основе заданных источников.

Статьи нужны для размещения на основном сайте, а не на внешних площадках. Следовательно, нужно качество. Отсюда же требование не лить воду, а строго перессказывать указанные в источниках факты.

В качестве примера:

Источники для рерайтига: http://необычные-путешествия.рф: статьи из подвала сайта, Главная страница и страница Контактов

Источники для копирайтинга: http://необычные-путешествия.рф/news

При необходимости, нужно будет выполнить тестовое задание, которое будет оплачено, если работодателя всё устроит.

Рассматриваются заявки максимум до 2,5 у.е. за 1000збп.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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