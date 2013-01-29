Ищем автора интересных текстов на женские тематики

Ищем ответственных и грамотных авторов для долговременного сотрудничества.

Мы занимается продвижением интернет-магазинов, поэтому нам всегда актуально написание интересных и уникальных текстов. Задачи как правило однотипные.

Условия работы:

- удаленно

- оплата 90 - 100 рублей за 1000 символов с пробелами

- работа по еженедельному плану (уровень Вашей загрузки устанавливается в зависимости от Ваших пожеланий - от 3 000 до 10 000 символов в день)

Требования:

- 100% грамотность

- 98-100% уникальность

- аккуратность

- интерес к женским тематикам (одежда, обувь, интерьер)

Рассматриваются только резюме кандидатов, выполнивших небольшое тестовое задание (не оплачивается).

Тестовое задание: небольшая статья "Сумка на каждый день", объем 800-1000 символов

Резюме и текстовое задание (в Word'e) присылайте на [email protected]