Ищем автора интересных текстов на женские тематики

$500
КопирайтингЗавершен15 заявок350 просмотров
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Ищем ответственных и грамотных авторов для долговременного сотрудничества.

Мы занимается продвижением интернет-магазинов, поэтому нам всегда актуально написание интересных и уникальных текстов. Задачи как правило однотипные.

Условия работы:

- удаленно

- оплата 90 - 100 рублей за 1000 символов с пробелами

- работа по еженедельному плану (уровень Вашей загрузки устанавливается в зависимости от Ваших пожеланий - от 3 000 до 10 000 символов в день)

Требования:

- 100% грамотность

- 98-100% уникальность

- аккуратность

- интерес к женским тематикам (одежда, обувь, интерьер)

Рассматриваются только резюме кандидатов, выполнивших небольшое тестовое задание (не оплачивается).

Тестовое задание: небольшая статья "Сумка на каждый день", объем 800-1000 символов

Резюме и текстовое задание (в Word'e) присылайте на [email protected]

11 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
YaDvigayuRa
Ядвига 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$500
30 дней
Очень хороший автор. Пишет интересные тексты. Всегда подходит к работе с душой и творчеством.
Ответственный заказчик, рекомендую!
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