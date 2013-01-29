Текст на страницы интернет-магазина

Добрый день. Есть сайт http://www.teleshko.com/ - основная цель - продвижение тренингов. Статьи будут - обзоры тренингов. Текст должен быть с небольшой долей юмора. От предыдущего копирайтера отказались, так как не выполнял в срок. Ваши цены и примеры работ. Именно по ...