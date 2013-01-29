Копирайтер для интернет-магазина подарков

Друзья!

Нужны тексты. Очень часто, много и под хороший бюджет.

Мы ищем копирайтера, способного грамотно писать без воды, бахвальства, лишних слов и смыслового мусора.

Человека, знакомого с семинаром Максима Ильяхова и трепетно относящегося к тексту.

Когда найдем, обеспечим стабильную удаленную работу в комфортных сроках и бюджетах.

Чтобы начать диалог, напишите краткий абзац об интернет-магазине подарокв:

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