Копирайтер для интернет-магазина подарков

$1000
КопирайтингЗакрыт18 заявок415 просмотров
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Друзья!

Нужны тексты. Очень часто, много и под хороший бюджет.

Мы ищем копирайтера, способного грамотно писать без воды, бахвальства, лишних слов и смыслового мусора.

Человека, знакомого с семинаром Максима Ильяхова и трепетно относящегося к тексту.

Когда найдем, обеспечим стабильную удаленную работу в комфортных сроках и бюджетах.

Чтобы начать диалог, напишите краткий абзац об интернет-магазине подарокв:

http://regina.interpro.kz/content/o-nas

11 лет назад
party_zan
Виктор 
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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