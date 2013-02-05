Описания товаров для интернет-магазина мебели

КопирайтингЗавершен37 заявок400 просмотров
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Необходимо написать 185 описаний к товарам для интернет-магазина мебели. Есть файл excel в нем список товаров, к каждому товару прилагается ссылка на страницу с фотографиями, для некоторых товаров есть примеры описаний (их не копировать!).

Требования:

1. Уникальность описания должна быть не менее 95%

2. В описании должно быть полное название товара

3. Тексты должны быть для людей(не для поисковых машин)

4. Описание не должно быть меньше 500 печатных знаков

Жду предложения с указанием стоимости и сроков.

11 лет назад
AntToxa
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
fastok
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
10 дней
Работа выполнена на совесть. Доволен на все 100. Рекомендую.
Отличный заказчик: солидный объем работ, постоянно на связи, оплата без напоминаний.
slon275
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
7 дней
Выполненной работой доволен. сделано быстро качественно, раньше срока
Хорошее и понятное ТЗ, вменяемый и реальный срок для исполнения, быстрая оплата после проверки, что еще нужно достойным авторам от заказчика? Побольше вот таких хороших заказчиков. То что разделил ТЗ на несколько исполнителей - хотя мы бы (команда) и сами справились в оговоренный срок, не является минусом, а говорит о разумном подходе "не ложить все.......в одну корзину". Сотрудничеством доволен, надеюсь не последний раз.
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$67
7 дней
Очень доволен сотрудничеством. Задание выполнено профессионально и в срок. Спасибо!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$70
6 дней
Все отлично, работа выполнена качественно и с опережением срока.
Четкое ТЗ, всегда на связи для ответов и проверки. Обращайтесь еще. С ув., Владислав
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