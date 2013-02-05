Описания товаров для интернет-магазина мебели

Необходимо написать 185 описаний к товарам для интернет-магазина мебели. Есть файл excel в нем список товаров, к каждому товару прилагается ссылка на страницу с фотографиями, для некоторых товаров есть примеры описаний (их не копировать!).

Требования:

1. Уникальность описания должна быть не менее 95%

2. В описании должно быть полное название товара

3. Тексты должны быть для людей(не для поисковых машин)

4. Описание не должно быть меньше 500 печатных знаков

Жду предложения с указанием стоимости и сроков.