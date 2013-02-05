Описания товаров для интернет-магазина мебели

Приветствую. Необходимы услуги качественных рерайтеров. Желательно пары - тройки человек. Цена до 25р/1000 язык - русский
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 185 описаний к товарам для интернет-магазина мебели. Есть файл excel в нем список товаров, к каждому товару прилагается ссылка на страницу с фотографиями, для некоторых товаров есть примеры описаний (их не копировать!).
Требования:
1. Уникальность описания должна быть не менее 95%
2. В описании должно быть полное название товара
3. Тексты должны быть для людей(не для поисковых машин)
4. Описание не должно быть меньше 500 печатных знаков
Жду предложения с указанием стоимости и сроков.
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