Рерайт текста для сайта

КопирайтингЗавершен33 заявки268 просмотров
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Необходимо сделать рерайт текстов. Тексты в приложении.

Рерайт текста
11 лет назад
zvs78
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$11
1 день
Алиса, благодарю за работу. Работа выполнена раньше оговоренного срока и качественно. В правках не нуждается. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
Порядочный и приятный заказчик. Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество!
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