Нужен качественный рерайт нескольких статей

КопирайтингЗакрыт15 заявок316 просмотров
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Требуется сделать рерайт статей, ссылки на которые приведены в прикрепленном к проекту файле. Все тексты необходимо переписать так, чтобы они были уникальными на 100%. Проверка уникальности будет осуществляться в программе Advego Plagiatus.

При рерайте нужно будет использовать заданные ключевые слова (приведены в прикрепленном к проекту файле). Также нужно красиво оформить тексты – заголовки, подзаголовки и абзацы и ключевые моменты выделить жирным шрифтом.

Обязательно оформить статьи в соответствии с требованиями, размещенными по этой ссылке: http://welldesign.biz/seo/copywriting/

Ваши предложения должны содержать:

– Примеры работ;

– Стоимость за 1000 символов;

– Стоимость за всю работу;

– Срок исполнения;

– Желаемая форма оплаты.

11 лет назад
welldesign
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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