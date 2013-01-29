Нужен качественный рерайт нескольких статей

Требуется сделать рерайт статей, ссылки на которые приведены в прикрепленном к проекту файле. Все тексты необходимо переписать так, чтобы они были уникальными на 100%. Проверка уникальности будет осуществляться в программе Advego Plagiatus.

При рерайте нужно будет использовать заданные ключевые слова (приведены в прикрепленном к проекту файле). Также нужно красиво оформить тексты – заголовки, подзаголовки и абзацы и ключевые моменты выделить жирным шрифтом.

Обязательно оформить статьи в соответствии с требованиями, размещенными по этой ссылке: http://welldesign.biz/seo/copywriting/

Ваши предложения должны содержать:

– Примеры работ;

– Стоимость за 1000 символов;

– Стоимость за всю работу;

– Срок исполнения;

– Желаемая форма оплаты.