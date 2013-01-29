Аналитические статьи в новый журнал

Здравствуйте!

Мы работаем над новым журналом о зарубежной недвижимости и нам просто необходим человек, который умеет в красивой и непринужденной манере подать фактический материал о юридических особенностях (ВНЖ, ПМЖ, получение визы, отношение к украинцам за рубежом), которые необходимо знать будущим покупателям недвижимости за границей (на сегодняшний день нас интересуют такие направления как Франция, Италия, Испания, Англия, Голландия, возможны и ваши предложения).

Желательно, чтоб журналист находился либо в Киеве, либо в стране, о которой пишет (фотографии приветствуются). Но если вы хорошо владеете темой, то это не имеет значение.

Все подробности в личном сообщении.

Также желательно иметь портфолио.