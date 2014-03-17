Образование:
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченка Украина, Киев
Институт журналистики 2007-2012
Факультет издательского дела и редактирования
Статус: высшее образование как специалист
Опыт работы:
Внештатный журналист-корректор Украина, Ялта
в ялтинской газете «Ялтинский курьер» июнь 2008 – август 2008
Корректор в издательстве «Искусство» Украина, Киев
май 2009 – июнь 2010
Помощник директора ивент-агентства «Planet Music» Украина, Киев
октябрь 2009 – январь 2010
Журналист в украинском интернет-издании «Психолог» Украина, Киев
октябрь 2010 – ноябрь 2010
Организатор тематических вечеров в ресторане «Havana Club» Украина, Ялта
июнь 2010 – август 2010
июнь 2011 – август 2011
Корректор-редактор в издательстве «Альтер-пресс» Украина, Киев
май 2011 – июнь 2011
Штатный журналист в ялтинской газете «Летняя Столица» Украина, Ялта
июнь 2012 – сентябрь 2012
Профессиональные навыки:
- Работа с авторскими оригиналами (корректура, редактирование);
- Написание собственных материалов;
- Организация и проведение общественных мероприятий;
- Навык работы с профессиональными компьютерными программами (Microsoft Office Word, PowerPoint, QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro);
- Cоздание различных полиграфических материалов (визиток, брошюр, бюллетеней, листовок).
Дополнительная информация:
- Свободно владею русским, украинским языками, а также хорошим уровнем английского языка;
- Хобби: чтение, дизайн одежды, путешествия, живопись, йога.
- Коммуникабельна, ответственна, умею работать самостоятельно.
Цель поиска работы: Возможность проявить себя и развить свои профессиональные знания.