Образование:

Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченка Украина, Киев

Институт журналистики 2007-2012

Факультет издательского дела и редактирования

Статус: высшее образование как специалист

Опыт работы:

Внештатный журналист-корректор Украина, Ялта

в ялтинской газете «Ялтинский курьер» июнь 2008 – август 2008

Корректор в издательстве «Искусство» Украина, Киев

май 2009 – июнь 2010

Помощник директора ивент-агентства «Planet Music» Украина, Киев

октябрь 2009 – январь 2010

Журналист в украинском интернет-издании «Психолог» Украина, Киев

октябрь 2010 – ноябрь 2010

Организатор тематических вечеров в ресторане «Havana Club» Украина, Ялта

июнь 2010 – август 2010

июнь 2011 – август 2011

Корректор-редактор в издательстве «Альтер-пресс» Украина, Киев

май 2011 – июнь 2011

Штатный журналист в ялтинской газете «Летняя Столица» Украина, Ялта

июнь 2012 – сентябрь 2012

Профессиональные навыки:

- Работа с авторскими оригиналами (корректура, редактирование);

- Написание собственных материалов;

- Организация и проведение общественных мероприятий;

- Навык работы с профессиональными компьютерными программами (Microsoft Office Word, PowerPoint, QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro);

- Cоздание различных полиграфических материалов (визиток, брошюр, бюллетеней, листовок).

Дополнительная информация:

- Свободно владею русским, украинским языками, а также хорошим уровнем английского языка;

- Хобби: чтение, дизайн одежды, путешествия, живопись, йога.

- Коммуникабельна, ответственна, умею работать самостоятельно.

Цель поиска работы: Возможность проявить себя и развить свои профессиональные знания.