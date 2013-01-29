Копирайтер для магазинов оружия, охоты и туризма

Вводная статья на блок на тему покера. Раскрывающая данный вид спорта как профессию, которая дает свободу, финансовое благополучие, много времени и пр. Статья 2к символов. Периодические заказы гарантирую. Скайп: system_iv
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Требуется ответственный копирайтер, умеющий писать интересные статьи на тему оружия, охоты, туризма и активного отдыха. Интернет-магазинов 3 шт. Для каждого магазина новая статья 1 раз в неделю по 2500-3000 знаков, с вхождениями ключевых слов и самостоятельной выгрузкой на сайты. Оплата: 25$/мес/сайт. Написание пробной статьи обязательно. Оплата WMR, банк, QIWI.
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