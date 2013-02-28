Контент для сайта программного обеспечения

$250
КопирайтингЗавершен1 заявка118 просмотров
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Создать описания 30 программных обеспечений, за примером http://www.weblancer.net/vacancies/473326.html. Также перевести на английский и русский.

11 лет назад
Vessoft
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
11 лет назад
$250
7 дней
Робота зроблена якісно, буду продовжувати співробітництво
Только положительные эмоции от сотрудничества. Проект был объемным, ушло много времени на выполнение, но, признаюсь, было очень интересно работать над ним. Буду рада дальнейшему сотрудничеству с Владимиром. Рекомендую как отличного заказчика!
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